Gdzie nie będzie prądu w kujawsko-pomorskim? Zobacz, czy są planowane wyłączenia prądu 17.06

Planowane wyłączenia prądu w kujawsko-pomorskim

powiat włocławski

Piaski

19.06 od godz. 8:00 do 10:00

Wolica, ul. Długa nr 3, 5-7, 8a, 10, 18,, ul. Granitowa, ul. Przyleśna, ul. Aleja Katowicka od nr 38 do nr 54

20.06 od godz. 10:00 do 12:00

Ruda, Marylka, Prace Małe, ul. Piękna 2, ul. Południowa od nr 1 do nr 10,, ul. Piaseczyńska od nr 1 do nr 26, ul. Graniczna, Korzeniówka, ul. Rysia, ul. Wypoczynkowa, ul. Sosnowa, ul. Brzozowa, ul. Cicha

20.06 od godz. 12:00 do 16:00

powiat inowrocławski

Stefanowo, ul. Letniskowa, ul. Ułanów, Kolonia Warszawska, ul. Przezorna

19.06 od godz. 10:00 do 12:00

powiat bydgoski

Wilcza Góra, ul. Piaszczysta nr 5, 7, 9

20.06 od godz. 9:00 do 13:00