Generalny strajk rolników w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy najnowsze ustalenia

11 postulatów do realizacji natychmiast

Prawie wszystkie wjazdy do Torunia

Całkowita blokada centrum Bydgoszczy

Chcą dotrzeć na Jagiellońską między godz. 9 a 10. Kordony ciągników wjadą do miasta od pięciu stron: Koronowa, Fordonu, Osielska, Nakła i Poznania. Będą znacznie spowalniać ruch. - Szacujemy przynajmniej 500 traktorów, ale może być nas więcej, bo przyłączają się kolejne osoby – informuje Skalski.

Przestoje w ruchu mogą być w całym mieście, rolnicy mówią o możliwym paraliżu mostu w Fordonie. Wjazd do Bydgoszczy z każdej strony, a także poruszanie się po niej, będą znacznie utrudnione.

Prawie wszystkie wjazdy do Torunia

Podobnie zapowiada się w Toruniu. Udział w proteście zgłosiło około tysiąca rolników. Około 800 ciągników, a nawet kombajny, mają spowalniać ruch na wszystkich wjazdach do Torunia, poza wyjazdem na Łódź. Począwszy od godziny 5.40 aż do godz. 20 będą się przemieszczać jednym pasem z zapewnieniem korytarza życia od Grębocina, Złej Wsi, Łubianki, Grzywny, Głogowa i Turzna do pierwszych rond w Toruniu i z powrotem.

W powiecie toruńskim spowolniony ruch odbywać się w następujących miejscach: