Bydgoszcz

- W momencie przyjazdu kolumn, ulica Jagiellońska i ul. Focha, zostaną one całkowicie zamknięte dla ruchu kołowego na odcinku od ronda Jagiellonów do ul. Czartoryskiego – zapowiada ZDMiKP. - Z uwagi na skalę protestu, proponujemy omijać ten rejon miasta już od godziny 7.

W godzinach 8 - 10 wszystkie pojazdy rolnicze nadjeżdżające do centrum będą ustawiane na ul. Focha przy urzędzie wojewódzkim oraz częściowo na ul. Jagiellońskiej i ul. Bernardyńskiej.

- Kolumny traktorów i pojazdów ciężarowych wjadą do Bydgoszczy od Nakła, Koronowa, Osielska. Białych Błot i Torunia. Już wtedy wystąpią pierwsze utrudnienia w ruchu na ulicach: Nakielskiej. Gdańskiej, Fordońskiej. Szubińskiej i Grunwaldzkiej. Kolumna będzie prowadzona i nadzorowana przez policję, która będzie sterować ruchem na skrzyżowaniach na trasie przejazdu.

Dodatkowo w ciągu dnia ruch tramwajowy przez rondo Jagiellonów będzie odbywał się z obniżoną prędkością, przy sterowaniu ruchem i możliwym całkowitym wstrzymaniem ruchu. Protest przed urzędem wojewódzkim może potrwać aż do godzin wieczornych. W ciągu dnia wydłuży się też czas przejazdu pojazdów komunikacji miejskiej. Dodatkowo utrudnienia w godzinach porannych i wieczornych wystąpią również w innych częściach miasta, w trakcie przejazdu kolumny pojazdów rolnych.

Toruń

Włocławek

W powiecie włocławskim od godziny 10 - 10.30 rozpocznie się blokada wjazdu na węzeł autostrady w Kowalu, prawdopodobnie również wjazdu w Pikutkowie. Około godziny 11.30 - 12 rolnicy wjadą na Rondo Powstania Styczniowego we Włocławku i rozjadą się po miejskich rondach i skrzyżowaniach, by je zablokować.

- W związku z tym informujemy i uczulamy kierowców: na trasach przejazdów nastąpi spowolnienie ruchu drogowego. Szczególne utrudnienia we Włocławku spodziewane są w godzinach 12.00 – 14.00 w rejonach ronda przy ul. Wiejskiej oraz ronda przy ulicach Chopina, Witosa, Okrzei, skąd protestujący rolnicy przejadą w kierunku zakładów azotowych Anwil S.A.

Grudziądz

W wydarzeniu, które planowane jest w Białym Borze (gmina Grudziądz) w godzinach 10.00-15.00 ma wziąć udział około 100-150 osób. Część z nich – aby dojechać do miejsca zbiórki – przejedzie przez miasto.

Od godz. 10 do godz. 14 rolnicy będą jeździć na odcinku urząd celny Biały Bór - stacja kolejowa Wałdowo Szlacheckie. O godz. 14 mają zjechać na teren przy urzędzie celnym w Białym Borze, gdzie odbędzie się konferencja, a KGW będą czekały z ciepłym posiłkiem dla protestujących.

- Utrudnień należy się spodziewać na ulicach Paderewskiego, Karabinierów, Piłsudskiego, Focha, Włodka, Chełmińska, Szosa Toruńska oraz Warszawska i Bora-Komorowskiego. Mogą one występować od godziny 9.00 oraz po godzinie 15.00 – informuje Urząd Miasta Grudziądz.

Inowrocław

- Przewidziane są cykliczne przejazdy w stronę Inowrocławia aż do wiaduktu w Markowicach i z powrotem do ronda przy stacji Watis – informuje Karol Kościelny, zastępca przewodniczącego tego zgromadzenia. - Zaplanowane są też postoje na trasie przejazdu. Droga może być całkowicie blokowana, z uwzględnianiem korytarza życia.

Rolnicy z powiatu inowrocławskiego zapowiadają się też w Gniewkówcu na skrzyżowaniu drogi krajowej 25 z drogą wojewódzką 246. - Protest jest zaplanowany do 11 lutego do godziny 10 - informuje Tomasz Błaszczyk. - Planujemy przejazd na Rondo Solidarności w Inowrocławiu i powrót do miejsca postoju w Gniewkówcu. Ruch odbywać się będzie wahadłowo.

Opóźnienia będą mieć także autobusy MPK: chodzi o pojazdy linii znajdujących się na trasie protestu.

W powiecie świeckim rolnicy spotkają się w Przysiersku. Od godz. 10 będą jeździć drogą wojewódzką 240 na trasie Świecie – Tuchola.

W powiecie radziejowskim protest odbędzie się w Osięcinach na skrzyżowaniu drogi krajowej 62 z drogą wojewódzką 267.