Gentlemani w swych wspaniałych oldtimerach. Promowali profilaktykę badań prostaty

- To impreza charytatywna, która ma na celu poprawę świadomości mężczyzn na temat raka prostaty i problemów psychicznych. Mimo że organizowana jest od lat, po raz pierwszy odbyła się w Bydgoszczy – wyjaśnia nam Michał Tazbir , jeden ze współorganizatorów rajdu, właściciel Portu Jachtowego Tazbirowo nad Zalewem Koronowskim, miłośnik motoryzacji i starych samochodów.

Był to rajd dystyngowanych panów, którym wszakże w niejednym przypadku towarzyszyły piękne panie. Pod pałac zjechały stare, wypieszczone rękami mechaników i ich właścicieli auta.

Wojsko w kajakach, czyli spływ kajakowy z Koronowa do bydgoskiej Smukały

Popołudnie nad Zalewem Koronowskim i w towarzystwie koni

Z Ostromecka kawalkada oldtimerów przejechała przez Strzyżawę i Most Fordoński, zameldowała się na bydgoskiej starówce, po czym pomknęła do Koronowa i wreszcie do Portu Jachtowego Tazbirowo. Na miejscu odbyła się prelekcja gościa specjalnego – profesora Tomasza Drewy, kierownika Katedry Urologii i Andrologii szpitala uniwersyteckiego im. Jurasza w Bydgoszczy.