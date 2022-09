Wojsko w kajakach, czyli spływ kajakowy z Koronowa do bydgoskiej Smukały

To kapitalny trening dla wojskowych, a dla wszystkich okazja do poznania malowniczej trasy wiodącej starorzeczem, a potem „regularnym” szlakiem kajakowym Brdy.

Fascynująca historia

Wodujemy przy kładce dla pieszych spinającej brzegi w południowej części Koronowa. W oddali widać wieżę bazyliki kolegiackiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bryła świątyni jest gotycka, zaś wyposażenie barokowe.

Nie widać stąd, ale te są dosłownie na wyciągnięcie ręki za gęstwą nadbrzeżnej zieleni, dochodzące prawie do starorzecza Brdy więzienne mury i strażnicze wieżyczki. Te robią, co oczywiste, dość ponure wrażenie, ale co zrobić – taki był z góry ustalony plan spływu i trzeba było go zrealizować. Może trochę na pociechę, a na pewno dla wiedzy historycznej, kajakarze dowiedzieli się, że więzienie zorganizowane zostało jeszcze w czasach pruskich w obrębie dawnego klasztoru cysterskiego.