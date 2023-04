"Udarówka" w szpitalu w Grudziądzu nie działa. Brakuje kadry. Dyrektor szuka neurologów poprzez izby lekarskie

"Udarówka" w Grudziądzu została tymczasowa zawieszona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z końcem stycznia 2023 roku. Powodem był brak kadry. Jeśli do 17 lipca nie zostanie uruchomiona, wówczas będzie zamknięta. Sprawa co miesiąc wraca na sesji rady miejskiej, gdy to radni dopytują dyrektora szpitala Macieja Hoppe jakie podejmuje kroki, by pozyskać lekarzy. Tak też było w środę, 26 kwietnia: - Minął kolejny miesiąc i co dalej? Jakie działania zostały podjęte w sprawie reaktywacji udarówki? - dopytywał radny Koalicji Obywatelskiej, Tomasz Smolarek.

Maciej Hoppe, dyrektor regionalnego szpitala specjalistycznego w Grudziądzu zapewniał, że jest to temat który nie schodzi z ust i rozważań zarówno dyrektora medycznego, jak naczelnej pielęgniarki i koordynatora neurologii. Został także ogłoszony konkurs na pozyskanie specjalistów z zakresu neurologii.