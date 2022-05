GKM Grudziądz - Apator Toruń. Decydował ostatni wyścig! Ależ emocje [zdjęcia]

Początek sezonu w wykonaniu obu drużyn był różny, ale też oczekiwania wobec ekip z Grudziądza i Torunia były inne. Zooleszcz GKM typowany był raczej do słabszej grupy, Apator do grona tych, którzy mogą włączyć się do walki o medale.

Typowania to jedno, a wyniki na torze drugie. GKM zaskoczył w pierwszych dwóch kolejkach, przez chwilę był nawet liderem tabeli. Potem przyszło rozczarowanie - nie tyle przegraną w Lublinie, co porażką na własnym torze ze Stalą Gorzów. Torunianie słabo prezentowali się od początku rozgrywek. Przede wszystkim nie potrafili załatać dziury po wykluczeniu Emila Sajfutdinowa, bo niemal wszyscy szukali formy.

Trudno było więc przewidzieć wynik derbowego starcia, ale wszyscy spodziewali się zaciętego spotkania. I nie zawiedli się, bo żużlowcy uraczyli kibiców niezłym ściganiem.

