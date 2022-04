Tomasz Gollob wrócił do wydarzeń sprzed 5 lat. Kulisy wypadku i trudna droga w walce o zdrowie

To był 23 kwietnia 2017 roku. Wypadek w Chełmnie, który zmienił jego życie i wszystkie plany. Tomasz Gollob doznał poważnych obrażeń, walczył o życie i zdrowie. Teraz walczy o powrót do sprawności. I snuje kolejne plany.

Do trudnych wspomnień związanych z wypadkiem Gollob wrócił razem z Marcinem Majewskim z Canal+. Wrócili nie tylko na miejsce wypadku, ale również do ludzi, którzy byli uczestnikami lub bliskimi obserwatorami tych wydarzeń. Wszystko pokazali w 5. rocznicę wypadku, w reportażu "Czas" na antenie Canal+.

W niedzielę, 23 kwietnia 2017 Gollob miał startować w meczu ligowym grudziądzkiej drużyny (wtedy reprezentował barwy GKM). Rano postanowił potrenować na crossie, choć to odradzali mu najbliżsi - mama, ojciec, działacze grudziądzkiego klubu.

Dla Golloba trening na motocrossie był jednak normą. - To miał być tylko trening i jeden start w zawodach motocrossowych - wspominał w reportażu w Canal+. Po przejechaniu jednego kółka sprawdził czas, chciał się poprawić i znów ruszył w trasę. - I to był błąd. Mijałem zawodnika, który jechał moim torem i mnie spowalniał. Wyprzedziłem go, był skok przed zakrętem, przyspieszyłem. Wjechałem na odcinek, który był mi mało znany... i stało się... Przednie koło stanęło w miejscu, kierownica uderzyła na wysokości serca, uderzyłem o tor. Uciskał mnie gorset, było mi duszno i ciasno. Poprosiłem, by odpiąć mi osprzęt chroniący kręgosłup. Potem stwierdziłem, że nie czuje nóg... I film mi się urwał - mówił.