GKM Grudziądz i jego kibice organizują ważną zbiórkę. Możecie pomóc!

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia grupa kibicowska GKM wraz z klubem organizują specjalną zbiórkę na rzecz podopiecznych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Sióstr św. Elżbiety przy ulicy Bydgoskiej oraz Mikołaja z Ryńska. Ta akcja co roku cieszy się olbrzymim zainteresowaniem i tak powinno być i teraz. Do tego potrzeba jednak zaangażowania wielu ludzi. - Mamy nadzieję, że i teraz nie zabraknie osób chętnych do wsparcia dzieci - przekazał grudziądzki klub na swojej oficjalnej stronie internetowej.

Jak informują przedstawiciele GKM prezenty dla dzieci zbierane są w sekretariacie GKM S.A. (ul. Hallera 4) od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00, a także w Sklepie Kibica w Galerii Grudziądzkiej w godzinach otwarcia stoiska.