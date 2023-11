Jason Doyle, nowy zawodnik GKM Grudziądz: "Oferty spływały już na wczesnym etapie sezonu"

- Już na wczesnym etapie minionego sezonu otrzymałem oferty z innych klubów - przyznał Doyle. - Poczekałem jednak do końca sezonu. Usiadłem z moją rodziną i moim teamem, by wspólnie podjąć decyzję, która będzie najlepsza dla mojej kariery. Uznaliśmy, że najlepiej będzie rozpocząć nowy sezon właśnie w Grudziądzu.

Doyle nie ukrywa, że cieszy się z obecności swoich rodaków w drużynie. - To super sprawa mieć w drużynie Maxa i Jaimona. Świetnie się z nimi znam, świetnie się z nimi jeździ. Po tym, jak klub powiedział mi o nich, mój wybór na sezon 2024 stał się oczywisty. Z pozostałymi zawodnikami naszej drużyny też miałem styczność wcześniej. To ważne by wiedzieć, z kim będzie się współpracowało.

Żużlowiec wie, że czeka go sporo pracy, jeśli chodzi o grudziądzki tor. - Dla wielu zawodników jest bardzo techniczny. Można zrobić tutaj świetny wynik, albo zaliczyć niezłą wpadkę. Pierwszy raz przyjechałem na zawody do Grudziądza w 2014 roku, jako zawodnik Orła Łódź. To były play off I ligi. Sam mam stąd zarówno dobre wspomnienia, jak i kilka złych występów za sobą. W przyszłym roku wcześnie rozpocznę treningi, przetestujmy dużo rozwiązań, jestem dobrej myśli.