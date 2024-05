Głód ziemi winduje stawki za grunty rolne w województwie kujawsko-pomorskim

Od działek po całe gospodarstwa

Jeszcze droższe są działki w gminie Bobrowo, cena za hektar - 125 000 zł . To grunty klasy IV.

Na przykład działki rolne położone koło Grudziądza (2,5 ha - klasa II, III a i b oraz IV,) wystawiono na sprzedaż za 255 000 zł, zatem średnio to 102 000 zł/ha .

Kto szuka tańszej ziemi może ją znaleźć w gm. Piotrków Kujawski, gdzie na sprzedaż wystawiono ok. 7 ha po 65 tys. zł /ha.

Brakuje następców, więc sprzedają ziemię

Bo jego żona chce starość spędzić w mieście, blisko dzieci i wnuków, które nie zamierzają wiązać się z rolnictwem. - Dlatego być może sprzedamy wszystko, chociaż to będzie bardzo trudna decyzja - dodaje.

- To dobra oferta na przykład dla młodego rolnika, który chce iść na swoje - uważa gospodarz z pow. włocławskiego, który też zastanawia się nad sprzedażą nieruchomości. Nie zdecydował się jednak, czy sprzeda wszystko, łącznie z budynkami, czy tylko ziemię.

- Coraz więcej bardzo dobrych gospodarzy nie ma następców i to jest duży problem - uważa Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. - Ich ziemię kupują ci, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa.

- Jak się jest „małorolnym”, to nie ma sensu się szarpać, bo prędzej można popaść w kłopoty - dodaje gospodarz z Kujaw. - Trudno konkurować nam z dużymi gospodarstwami, więc lepiej ziemię sprzedać tym, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa i mieć spokojną starość. Tak podpowiada rozum, chociaż serce mówi co innego.

Podobne decyzje podejmuje coraz więcej kujawsko-pomorskich rolników, którzy wchodzą w wiek emerytalny, nie mają następców, brakuje im sił do dalszej pracy albo motywacji.

Jak wynika z danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, średnia cena gruntów ornych w Polsce w ostatnim kwartale minionego roku wyniosła 65 301 zł/ha, zaś w woj. kujawsko-pomorskim było to 71 401 zł/ha. Stawki za grunty lepszych klas (I, II, IIIa) były wyższe (średnio 78 333 zł/ha w Polsce i aż 89 122 zł/ha w Kujawsko-Pomorskiem).

Państwowe grunty są najczęściej w dzierżawie

KOWR sprzedaje niewiele państwowych gruntów, większość przekazuje w dzierżawy. W maju br. zamierza zbyć zaledwie 2,3538 ha (łącznie). To bardzo małe działki, przetargów dotyczących sprzedaży będzie aż 10 (m.in. w pow. rypińskim, bydgoskim, tucholskim, sępoleńskim oraz golubsko-dobrzyńskim).

W ciągu najbliższych dwóch lat do państwowego zasobu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego wróci ok. 2 tys. hektarów (to efekt kończących się umów na dzierżawę oraz tzw. 30-procentowych wyłączeń). KOWR zamierza je jak najszybciej rozdysponować, przede wszystkim na powiększenie rodzinnych gospodarstw.