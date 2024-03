Głos Kujawsko-Pomorskiego na temat wspólnej polityki rolnej. "Konieczne są rewolucyjne zmiany"

- Gdy rozmawiałem z rolnikami, trudno było dyskutować, co będzie po 2027 r., bo rolnicy bankrutują i nie wiedzą, co będzie w żniwa 2024 r. Sytuacja w rolnictwie jest ściśle związana z rozwojem europejskiej wsi. Jakość życia nie może zostać w tyle za dużymi miastami, bo będzie to osłabiać wolę mieszkania na wsi i prowadzenia działalności rolniczej. Chcąc pomagać Ukrainie, zbijamy rolnictwo w Europie, a ci, co chcą zamieszania w Unii, doprowadzają do tego, że solidarność z Ukrainą jest podważana. Trzeba pilnie rozwiązać bieżące problemy, ta ekstremalna sytuacja wpłynęła na konieczność wprowadzenia rewolucyjnych zmian w WPR po 2027 r.