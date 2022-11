Gmina Sępólno Krajeńskie przystąpiła do zakupu węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach. Wiadomo już kto będzie dystrybuował opał na terenie gminy. Będzie to spółka Kapost z siedzibą przy ulicy Kolejowej w Sępólnie Krajeńskim. Tam wszyscy, którzy złożyli wniosek i dopełnili formalności, będą mogli udać się po odbiór węgla. Kiedy to nastąpi? Tego na razie nie wiadomo.

– Czekamy na umowę z firmą, która nam ten węgiel udostępni i powie nam, kiedy mamy go odebrać i skąd. Wówczas będziemy mogli go sprowadzić do Sępólna i dystrybuować wśród naszych mieszkańców – mówi Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Jak dotąd, do Urzędu Miejskiego w Sępólnie wpłynęło ponad 400 wniosków. Gmina zamówiła już 740 ton węgla. Jeżeli ilość wniosków będzie większa, samorząd zwiększy też zapotrzebowanie na opał. Według zapewnień rządowych, cena węgla zakupionego na preferencyjnych warunkach nie może być wyższa niż 2 tys. zł za tonę. Każdy wnioskodawca będzie mógł kupić jednorazowo maksymalnie 1,5 tony tego surowca.