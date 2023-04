Gminy narzekają na Wody Polskie. „Blokują nowe taryfy na wodę, trudno zachować jakość usług”

- Gmina Łubianka ma bardzo złe doświadczenia – mówił wójt Jerzy Zająkała. - Przyrasta nam kilkuset mieszkańców rocznie, tymczasem jako błąd we wniosku zarząd gdański wskazuje zakładanie dużego wzrostu sprzedaży wody.

- Czepiają się, mają absurdalne uwagi – potwierdzał Jacek Brygman. - Na starcie pięć punktów uzupełnienia, potem osiem punktów, następnie 76 punktów do wyjaśnienia i znowu 30 punktów. Pojechałem z prezesem naszego przedsiębiorstwa do Gdańska na umówioną rozmowę, a do niej nie doszło. Decyzja odmowna już była podpisana i wskazano w niej jeszcze 17 punktów do wyjaśnienia. W takich okolicznościach gminom będzie ciężko zachować jakość usług.