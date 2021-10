Gospodarstwa toną w folii. Czy rolnik może liczyć na większe wsparcie? Jest odpowiedź NFOŚiGW OPRAC.: Ewelina Sikorska

Folie, big bagi, sznurki i siatki do owijania balotów zalegają w gospodarstwach, również kujawsko-pomorskich. Na głowie rolnika jest znalezienie firmy, która zabierze odpady do utylizacji. Plus opłacanie tej usługi. Bywa że rolnicze odpady lądują w piecach, lasach, na polach. Czy są szanse na to, że zwiększone zostanie dofinansowanie ich legalnego usuwania?