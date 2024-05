Greckie truskawki nie mogą udawać polskich, bo klient ma prawo wiedzieć co kupuje. Inspekcja kontroluje

- Klienci powinni być uczciwie informowani o tym skąd pochodzą owoce i warzywa - uważa Michał Gmys, plantator truskawek z Wtelna (pow. bydgoski).

Jego zdaniem wciąż zdarzają się próby wprowadzania kupujących w błąd. - Na przykład przesypywanie do kobiałek truskawek z importu (m.in. z Grecji) i sprzedawanie ich jako towar polski - mówi plantator. - To nie jest w porządku, bo konsument powinien mieć wybór. Polskie owoce bywają droższe, ale jeśli ktoś bardziej ceni rodzime owoce, to nawet woli dopłacić. One mają niepowtarzalny smak, zwykle są słodsze. Jeśli posmakuje truskawek, które udawały polskie owoce, to może się zrazić.