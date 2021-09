Grodzisko Raciąż czeka na Was! Jest już po oficjalnym otwarciu. Przyjeżdżajcie! [zdjęcia]

By móc wyobrazić sobie, jakie to było grodzisko - w 2012 r. - wybudowano je dla turystów. Po nawałnicy trzeba było jeszcze raz!

- Nie jest odtworzone tak, jak osiem wieków temu. Jest dostosowane do edukacji - mówi Zbigniew Szczepański, wójt gminy Chojnice, która w połowie sfinansowała inwestycję.