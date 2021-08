Gmina Tuchola. Odbudowali gród w Raciążu. Już drugi raz w XXI w!

Gmina Chojnice sfinansowała odbudowę w 50 proc., a wartość zadania to 500 tys. zł. Jak to się stało, że samorząd z innego powiatu wsparł przedsięwzięcie? - Przyjaźnię się z wójtem gminy Chojnice - mówi Tadeusz Kowalski. - To dobry, doświadczony samorządowiec. Gdy w ubiegłym roku gmina Chojnice otrzymała duży dodatkowy podatek, w sposób elegancki z niektórymi samorządami się nim dzieliła czy też wspierała je w różnych inicjatywach. Samorządowcy z gminy Chojnice uznali, że grodzisko powinno być odbudowane. Po rozmowie z panem wójtem wystąpiłem z odpowiednim wnioskiem. Gminy Chojnice i Tuchola są sąsiadami. Niespełna 10 kilometrów od Raciąża jest Ostrowite. Na wyspie na jeziorze archeolodzy odkryli ślady osadnictwa. Wójt Szczepański chciałby w przyszłości odtworzyć tamtejsze grodzisko. Gdyby tak się stało, powstałby szlak bardzo atrakcyjny dla turystów.

Grodzisko w Raciążu - trudna historia

Przypomnijmy, otwarcie zrekonstruowanego grodziska w Raciążu było dużym wydarzeniem w 2012 roku. Gród Raciąż położony jest przy jeziorze Śpierewnik, trzy kilometry od wsi Raciąż. W XIII w. kasztelania raciąska funkcjonowała w ramach księstwa świeckiego. Gród pełnił funkcje administracyjne. W 1256 r. został spalony z częścią ludności, następnie odbudowano go i życie toczyło się w nim do XIV wieku. Do kolejnego pożaru... Gród odbudowano w 2012 r. Wykonano rekonstrukcję bramy wjazdowej z częścią ogrodzenia, wizualizację rozmieszczenia zabudowań grodnych oraz lokalizacje obwarowań i cmentarza. Powstało 1 tys. 830 m kw. ścieżek, punkt widokowy na jezioro, pomost na półwysep i most między wzgórzami na półwyspie.