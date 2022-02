Grudziądz. Dlaczego autobus zastępczy za tramwaj MZK nie jeździ trasą zbliżoną do tramwajowej? Urzędnicy odpowiadają

- Kursowanie autobusów komunikacji zastępczej po trasie najbardziej zbliżonej do tramwajów, w zamian za które jeżdżą, jest chyba najbardziej logiczne? - zastanawia się grudziądzanka. - Niestety, w Grudziądzu jest inaczej.

Przypomnijmy: od kiedy rozpoczęto modernizację sieci tramwajowej w Grudziądzu, zamiast tramwajowych "dwójek" kursują autobusy komunikacji zastępczej oznaczone literami AT.

Początkowo autobusy AT jeździły ul. Południową i przez rondo Dmowskiego. Później jednak trasę zmieniono i teraz AT kursują ul. Konstytucji 3 Maja i Kraszewskiego.

- Skoro jest to autobus za tramwaj, to powinien jeździć trasą jak najbardziej zbliżoną do tramwajowej. Niestety, tak nie jest i mieszkając w pobliżu ronda Dmowskiego, mamy teraz utrudniony dojazd do centrum miasta - żali się Czytelniczka.

Teraz na przystanku przy tym rondzie zatrzymują się tylko autobusy linii nr 22 jeżdżące dość rzadko - nawet raz na godzinę. Tymczasem AT kursują co ok. 10 minut.