Grudziądz. "Setką" śmignął toyotą nad przejściem dla pieszych. Grzechy kierowców wobec pieszych i rowerzystów

Groźny wypadek we Włocławku. Pasażer opla był zakleszczony [zdjęcia]

Do poważnego wypadku doszło na skrzyżowaniu ulicy Pocztowej i Zachodniej we Włocławku. Jedna osoba została przewieziona do szpitala we Włocławku. Pasażer opla był zakleszczony i uwalniali go strażacy. Zobaczcie zdjęcia.