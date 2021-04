Grudziądz. Za spalanie śmieci w piecach strażnicy miejscy mandatami ukarali 24 osoby. Za gromadzenie śmieci ukarano 19 osób

Strażnicy miejscy z Grudziądza podsumowali kontrole tego co ląduje w piecach grudziądzan w sezonie grzewczym

Sezon grzewczy 2020/2021 jest już na finiszu. Strażnicy miejscy z Grudziądza podsumowali go pod kątem swoich interwencji związanych ze spalaniem śmieci w piecach. Interwencje takie podejmują zwykle strażnicy z patrolu ekologicznego. Najczęściej są one podejmowane na wezwanie mieszkańców, którzy widząc i czując co unosi się z kominów sąsiadów, alarmują mundurowych.

Strażnicy na miejscu sprawdzają co jest spalane w piecu oraz co przy leży przy nim przygotowane do spalenia.

Jeśli są to materiały niedozwolone do spalania (najczęściej fragmenty starych mebli, szmaty, plastiki), strażnicy miejscy nakładają mandaty.

Jak policzyli strażnicy miejscy z Grudziądza, od 1 października 2020 roku do 31 marca 2021 roku podjęli łącznie 384 interwencje dotyczące spalania śmieci.

Obawy zgłaszających nie zawsze okazują się uzasadnione. Bo budzący niepokój dym wydzielają nie tylko "prawdziwe" śmieci, ale także opał, który jest dozwolony prawnie, mimo że ma niską jakość.