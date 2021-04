Inwestycje w Grudziądzu. TBS buduje dwa bloki mieszkalne przy ul. Rożanowicza na os. Rządz [zobacz zdjęcia]

"Bank, do którego zwrócił się GTBS, dokonał szczegółowej analizy wszystkich kredytów finansujących dotychczasowe inwestycje oraz przeanalizował aktualne stawki czynszu w zasobach w kontekście dalszej wieloletniej spłaty kredytów i zobowiązał nas do systematycznego podnoszenia stawki za mkw. począwszy od 9,90 zł" - wyjaśniał jesienią ub. roku Ryszard Barwik.

Przypomnijmy. Realizacja tej inwestycji była możliwa po uzyskaniu kredytu z banku. By jednak uzyskać tę formę finansowania, spółka GTBS musiała podnieść stawkę za m.kw. w dotychczasowym zasobie o 1,6 zł. To był bezwzględny wymóg banku. Przed podwyżką - która zaczęła obowiązywać od stycznia 2021 roku - wnosiła ona 8,30 zł.

Dodajmy, że podwyżek w GTBS-ie za czynsz nie było od 10 lat.

Jakie dalsze plany inwestycyjne ma GTBS?

Dalsze projekty GTBS? - Mamy plany odnośnie kolejnych inwestycji mieszkaniowych, jednak czy dojdą do skutku zależy od wielu czynników: ceny materiałów, metra kwadratowego, kredytu i wysokości czynszu - wyjaśnia prezes GTBS-u, Ryszard Barwik. - Jeżeli będą przekroczone w odniesieniu do realnych warunków grudziądzkich, to być może nie będzie to atrakcyjne dla przyszłych mieszkańców, ale plany mamy by poddać to analizie.