Grudziądz. Wyprzedzał na przejściach dla pieszych. Był pijany i bez prawa jazdy

Na ulicy Droga Mazowiecka, w czwartek policjanci zauważyli mercedesa, który wyprzedzał na położonych w sąsiedztwie przejściach dla pieszych. To było powodem, z którego zatrzymali auto do kontroli.

Po krótkiej rozmowie z kierowcą - 38-letnim mieszkańcem Grudziądza - policjanci nie mieli już wątpliwości: mężczyzna był pijany. I rzeczywiście, badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało blisko 0,4 promila.

Ale to nie wszystkie "grzechy" 38-latka. Jak się okazało nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami, bo stracił je już kilka lat wcześniej, właśnie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy oceni grudziądzki sąd. Jakie kary może usłyszeć 38-latek?