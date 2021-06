Grypa ptaków zabrała 13,9 mln sztuk drobiu w Polsce. Rosną ceny skupu kurczaków i indyków

Dotkliwy sezon 2020/2021 ptasiej grypy w Polsce

W ciągu niespełna pół roku grypa ptaków wystąpiła 336 ogniskach, które obejmowały 11 466 784 sztuk drobiu w polskich hodowlach. Takie podsumowanie okresu od 1.01 do 15.06 opublikował Główny Inspektorat Weterynarii, podając dane na podstawie wyników badań laboratoryjnych otrzymanych z PIWet-PIB Puławy. Stwierdzono także 88 przypadków HPAI (wysoce zjadliwej grypy ptaków) u ptaków dzikich.

Jeśli spojrzymy na cały sezon, począwszy od jesieni, zbiorcza liczba jest jeszcze wyższa. - Od listopada 2020 do czerwca 2021 stwierdzono w Polsce rekordowe 355 ognisk HPAI. Objęły one ok. 13,9 mln szt. drobiu - przywołuje dane dr Mariusz Dziwulski, ekspert Departamentu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego.

Grypa ptaków. Wzrost cen zamiast spadków, bo skala strat jest duża

- W sezonie jesienno-wiosennym liczba ognisk grypy ptaków była na tyle duża, że nie pozostała bez wpływu na krajową podaż niektórych gatunków drobiu. Wyróżnia to ten sezon na tle wcześniejszych, kiedy ogniska były na ogół nieliczne i oddziaływały głównie na stronę popytową poprzez ograniczenia w eksporcie do niektórych krajów. To skutkowało na ogół spadkami cen.