Grzegorz Dobosz w TVP? Jan Wyrowiński oburzony: "Był tajnym współpracownikiem Wojskowej Służby Bezpieczeństwa"

Jan Wyrowiński (ur. w 1947 roku w Brusach, poseł na Sejm w latach 1989-2001 i 2005-2007, senator w latach 2007-2015, wicemarszałek Senatu w latach 2011-2015, prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego).

Jan Wyrowiński opublikował na Facebooku post, w którym skomentował informację o tym, iż pracę w TVP ma znaleźć Grzegorz Dobosz.

"Od 2015 roku dystansuję się od bieżącej polityki. Po drodze rozstałem się z Platformą Obywatelską. Nie obrażam się, gdy ktoś nazwa mnie "symetrystą". Jednak czasami, i za poprzedniej władzy i za obecnej, krew mnie zalewa i nie mogąc zdzierżyć, muszę o tym obwieścić" - pisze były wicemarszałek Senatu.

"Mój przyjaciel, legenda toruńskiej opozycji jeszcze przedsierpniowej Staszek Stanisław Śmigiel, w momencie likwidacji TVP był w tej - słusznie krytykowanej za stronniczość polityczną instytucji - od 16. lat zastępcą dyrektora biura korporacyjnego do spraw bezpieczeństwa. Wielu z naszego, opozycyjnego środowiska go za to krytykowało" - przypomina Jan Wyrowiński.