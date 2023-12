Jan Wyrowiński: - IPN powinien pozostać, ale też stronić od bieżącej polityki

Przyszłość IPN nadal jest przedmiotem powyborczych dyskusji. Czy Instytut powinien przetrwać?

Dałem temu wyraz już w 2016 roku, kiedy usłyszałem, że jednym z głównych postulatów partii, do której wówczas należałem, czyli Platformy Obywatelskiej, jest likwidacja IPN. Postanowiłem wówczas opuścić jej szeregi. Także i dziś trwam w tym przekonaniu. Jest to potrzebna instytucja, chociaż niewątpliwie powinna być bardziej izolowana od bieżącej polityki niż obecnie. Byłem bardzo zaangażowany w prace nad ustawami dotyczącymi Instytutu. Włożyliśmy wiele wysiłku, żeby ta ustawa przeszła i aby pierwszym prezesem został Leon Kieres. Sądzę, że dobrze, że to się wówczas udało, bo zwłaszcza ten początek był niezwykle ważny. Żałuje tylko, że Instytut nie powstał kilka lat wcześniej, bezpośrednio po transformacji ustrojowej.

A może IPN spełnił już swoją rolę, a teraz jego czas minął? Badania wskazują, że zainteresowanie Polaków wydarzeniami sprzed kilkudziesięciu lat spadło znacząco.

Owszem, czas sprawia, że nieubłaganie kurczy osób grupa bezpośrednio zainteresowanych tamtymi czasami. Nie zmienia to faktu, że edukacyjno-popularyzatorska działalności IPN jest nadal nie do przecenienia. O oczywiście, ktoś mógłby powiedzieć, że może to robić szkoła lub uczelnia albo jakaś inna instytucja. Ale mamy już przecież instytucję, którą z trudem kiedyś powołaliśmy. Mamy taką, a nie inną historię, takie, a nie inne doświadczenia z którymi nie do końca się uporaliśmy. Widzę IPN jako instytucję, która pomaga zachować pamięć, a jednocześnie aktywnie uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy o historii. Oczywiście chciałbym, aby to się odbywało z zachowaniem odpowiednich proporcji, żeby nie było tam przechyłu w jedną czy w drugą stronę. Myślę na przykład o tym, że w cieniu znaleźli się żołnierze Armii Krajowej, a ci, którzy zdecydowali się na dalszą walkę po wojnie są wynoszeni na piedestał (po części zasłużenie, ale tu również potrzebne są proporcje)