Grzegorz Skiba żegna się z Enea Abramczyk Astorią Bydgoszcz. "Potrzebuję dystansu"

Decyzję przekazał bydgoski klub. Informując, że Skiba "podziękował za propozycję pracy zarówno jako pierwszy trener i asystent", a klub przyjął to ze zrozumieniem.

- Grzegorzu! Chcielibyśmy wyrazić nasze serdeczne podziękowania za twój nieoceniony wkład w tę organizację - przekazała Astoria. - Twój nieustający profesjonalizm, oddanie oraz niesamowita pasja do koszykówki uczyniły cię prawdziwą legendą Astorii i ukochanym trenerem dla wielu sympatyków klubu. Dziękujemy ci za wszystkie chwile, które spędziliśmy razem. Dziękujemy za niekończące się godziny treningu, za inspirujące słowa i za wsparcie w trudnych momentach. Jesteśmy ci niezmiernie wdzięczni za wszystko, w szczególności za sezon 2018/2019, w którym wspólnie awansowaliśmy do ekstraklasy. Życzymy powodzenia w najbliższych miesiącach, nie mówimy żegnaj - mówimy do zobaczenia.