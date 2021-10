Gwiazdy sportu zawitają do hali widowiskowo-sportowej w Koronowie

Program jest inicjatywą Fundacji Aktywnego Rozwoju. Zachęcić ma dzieci z trzecich klas SP oraz ich rodziców do aktywności fizycznej i zainteresowania się sportem, nie tylko piłką siatkową. Celem jest także wsparcie naboru do klas sportowych oraz klubów na terenie całego województwa.

Do końca br. fundacja zamierza zorganizować w regionie 20 niezależnych wydarzeń sportowych dla blisko 3 tysięcy uczestników. We wtorek 19 bm. organizatorzy zapraszają do hali widowiskowo- sportowej przy ul. Wąskotorowej w Koronowie. Początek spotkania z mistrzyniami o godz. 11.

