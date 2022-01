Haj po leku na kaszel i płynie do irygacji. Tak bierze młodzież, bo ma problemy

Ci – mówi Robert Rejniak – często posyłają dzieci do szkół wymarzonych dla nich samych. I wymagają, by spełniali bardzo wygórowane oczekiwania.

Teraz są zagubieni, twierdzą, że odstają od klasy. A bywa, że wcześniej były u mnie, np. już trzy osoby z tej samej klasy. Powodów jest wiele, to zjawisko wielowymiarowe. Nie potrafią sprostać wygórowanym oczekiwaniom rodziców.

- Mam w gabinecie młodych ludzi z dobrych domów, z dobrych szkół z Bydgoszczy i z regionu – mówi Robert Rejniak, certyfikowany terapeuta uzależnień, szef Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. - To są często uczniowie, którzy nie mieli wcześniej problemów z nauką, mieli dobre oceny.

Młodzi częściej niż kiedyś sięgają po używki i narkotyki. Czasem dość niekonwencjonalne, co potwierdzają relacje, choćby pracowników aptek.

Eksperymenty z lekami

- Przychodzą dość regularnie te same osoby. Pytają o Thiocodin i Antidol, leki zawierające kodeinę, która w pewnej części jest metabolizowana do morfiny – mówi jeden z bydgoskich farmaceutów. - Ostatnio popularny staje się również preparat Tantum Rosa, służący do… irygacji. My wiemy, że wielu przygotowuje z takich produktów w domach narkotyki.