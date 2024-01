Happening radnych opozycji w Inowrocławiu. Zakleili informację na ratuszu o wyzwoleniu Inowrocławia przez armię czerwoną

- Od lat walczę, by usunąć ten zapis z kalendarium na ratuszowym budynku. Bo to fałszowanie historii. Składałem w tej sprawie między innymi pisma do prezydenta Inowrocławia. Nie przyniosło to skutku - opowiada radny.

Przy arkadowym wejściu do inowrocławskiego ratusza, z którego korzystają pary młode podczas ceremonii zaślubin, znajduje się tablica - odlew - na której zapisano najważniejsze daty z dziejów Inowrocławia. Tablicę zamontowano w 1985 roku z okazji 800-lecia miasta. Na jednym z jej fragmentów znalazła się data 21 stycznia 1945 z informacją, że to dzień wyzwolenia miasta przez armię czerwoną.

Wywołało to spore poruszenie w inowrocławskim urzędzie. Działanie radnych nazwano incydentem, w związku z którym pełniący funkcję prezydenta Inowrocławia wystąpił do Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z prośbą o pilne oględziny i opinię, która będzie podstawą do podjęcia dalszych kroków prawnych.

W piśmie do konserwatora zwrócono uwagę, na zapisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, które mówią: „kto niszczy lub uszkadza zabytek, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8” oraz „kto bez pozwolenia umieszcza na zabytku wpisanym do rejestru: urządzenia techniczne, tablicę reklamową lub urządzenie reklamowe (lub napis), podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”.

Budynek inowrocławskiego ratusza wpisany jest do ewidencji zabytków prowadzonej przez wojewódzkiego konserwatora od 2001 roku.