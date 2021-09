Hołd Dla Ani - Charytatywny Ultramaraton Kolarski przejechał przez Żnin [zdjęcia, wideo]

Ten ultramaraton rowerowy to hołd dla Anny Karbowniczak, dziennikarki "Głosu Wielkopolskiego", która rok temu - 3 września 2020 - został potrącona podczas jazdy rowerem. Sprawca uciekł z miejsca wypadku, potem odnalazła go policja.

W sumie 55 rowerzystów wyjechało w piątek, 24 września 2021 około godz. 20:00 z Warszawy. Po trwającej całą noc jeździe i przejechaniu około trzystu kilometrów kolarze zawitali do Żnina (od strony Inowrocławia i Barcina). Przyjechali w dwóch grupach na odpoczynek i posiłek w Cukrowni Żnin. Po niespełna godzinie wyruszyli w dalszą trasę w kierunku Damasławka, a dalej przez Wapno, Gołańcz, Margonin, Brzekiniec (to tam została potrącona Anna Karbowniczak) i dalej do Budzynia, Chodzieży. Planowana trasa zakłada także powrót do Warszawy m.in. przez Kcynię, Szubin, Łabiszyn Gniewkowo, Włocławek, Gostynin i Sochaczew.