Honorowy Świadek Koronny Polskiej Kultury. Dyplom dla Jana Kaji i Jacka Solińskiego

Uroczystość odbyła się w Salonie Hoffman Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury. Wyróżnieni artyści Jan Kaja i Jacek Soliński to wybitni malarze związani z Bydgoszczą twórcy, którzy niemal całe swoje życie poświęcili kulturze i sztuce.

W 1979 roku uruchomili jedną z pierwszych prywatnych galerii, do której i w której - jak informuje Salon Hoffman „POLSKOŚĆ” literatury, muzyki i sztuki została wielokrotnie zaproszona i zaprezentowana na najwyższym światowym poziomie."

- To tutaj wielu debiutowało pokazując swoje pierwsze prace, to w ścianach ich galerii autorskiej wciąż brzmią słowa, cytaty, strofy… To oni byli i są i miejmy nadzieję zostaną wśród nas „po wieczny czas" - stwierdzają organizatorzy wydarzenia.

Dyplom „Honorowego Świadka Koronnego Polskiej Kultury” to nie wyróżnienie państwowe, okraszone - informują organizatorzy wydarzenia - "fanfarą ministerialnych peanów". To nie jest również nagroda finansową. Tytuł, co warto zaznaczyć, stanowi jednak jedną z bardziej zaszczytnych form docenienia pracy twórczej, docenienia przez innych twórców, działaczy, koneserów kultury i sztuki, jak i środowisko artystyczne.