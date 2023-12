Hybryda wilka w Łabiszynie. Gmina apeluje o informacje w tej sprawie

- Taka eliminacja mieszańców ma uzasadnienie pod wieloma względami, ale najistotniejszy powód, to ochrona puli genetycznej wilka – wyjaśnia Nadleśnictwo Szubin. - W decyzji RDOŚ zostały określone konkretne osoby uprawnione do eliminacji hybryd. Nie jest więc tak, że każdy myśliwy, będzie mógł do nich strzelać. Każda wyeliminowana hybryda musi być od razu zgłoszona do RDOŚ, obfotografowana i muszą być pobrane próbki do badań genetycznych.