I ty możesz dostać SMS-a od speców od zwalczania cyberprzestępczości. To część wielkiego śledztwa łódzkiej prokuratury

Prokuratura Regionalna w Łodzi nadzoruje prowadzone przez Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości w sprawie oszustw inwestycyjnych.

- Przestępczy proceder polegał na zamieszczaniu w internecie ogłoszeń dotyczących możliwości dokonania inwestycji celem uzyskania szybkich i dużych zysków. Osobie zainteresowanej, która dokonała wpłaty pierwszych środków pieniężnych zakładano konta na stronach fałszywych giełd, gdzie pokrzywdzeni widzieli rosnące zyski - informuje prok. Agnieszka Adamska-Okońska, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Pokrzywdzeni byli proszeni o instalowanie na swoich komputerach czy smartfonach oprogramowania (AnyDesk), umożliwiającego zdalny dostęp do ich urządzeń i wykonywanie zdalnie nieautoryzowanych operacji, wiążących się z obciążeniem finansowym (np. zawieranie zdalnie umów kredytowych, pożyczek, dokonywanie przelewów pieniędzy). Wszelkie próby wypłaty przez pokrzywdzonych zgromadzonych środków kończyły się niepowodzeniem. Zaznaczyć należy, że informacje o zyskach były fikcyjne – zostały wygenerowane celem pozyskania zaufania pokrzywdzonego i nakłonienia go do dalszych inwestycji.