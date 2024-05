Iga Świątek - tak mieszka i żyje nasza tenisistka. Dobra kawa, czarny kot i książka - tak spędza wolne chwile [9.05.24]

Iga Świątek pochodzi ze sportowej rodziny. Sportowe geny odziedziczyła po tacie, który był olimpijczykiem we wioślarstwie w Seulu. W tenisa grała także starsza siostra Igi - Agata, ale finalnie wybrała karierę poza sportem. Iga wielkie sukcesy odnosiła już w kategorii juniorów. W 2020 została pierwszym polskim zwycięzcą turnieju wielkoszlemowego w grze pojedynczej: w finale French Open pokonała Sofię Kenin 6:4, 6:1. Od tego czasu uzbierało się już dwadzieścia turniejów wygranych, w tym cztery wielkoszlemowe.

Iga Świątek: - Od kiedy zaczęłam swoją przygodę ze sportem, słyszałam oczekiwania innych co do tego, jak powinnam grać, jak wyglądać, jak się zachowywać, co robić. Im wyżej w sporcie byłam, tym było ich więcej. Ja jednak nigdy nie lubiłam zamykać się w określonych ramach, chciałam opierać się na swoich przekonaniach i doświadczeniach, na swojej intuicji.