Igrzyska w Tokio 2020 TERMINARZ. Kto dzisiaj startuje? Kiedy startują Polacy? Sprawdź godziny transmisji w telewizji!

Igrzyska Tokio 2020. Terminarz i godziny startów Polaków

Będziemy mieli także pierwsze poważne szanse medalowe. W wyścigu kolarskich mężczyzn wystartują Michał Kwiatkowski, Rafał Majka i Maciej Bodnar. Dwa pierwsi to kandydaci do odegrania poważnej roli w Tokio, Majka w końcu broni brązowego medalu z Rio.

Tokio 2020 TERMINARZ. Godziny i starty Polaków w sobotę 24 lipca

badminton

2:00-15:00 kobiety + mężczyźni (poj.+podw.) + mikst - faza grupowa

boks

4:00-14:30 kobiety - kat. do 57 kg - I i II runda; mężczyźni - kat. do 69 kg, do 81 kg, do 91 kg - I i II runda

gimnastyka

3:00-7:00 mężczyźni - eliminacje

hokej na trawie

2:30-15:45 kobiety - I runda: Holandia - Indie, Irlandia - RPA; mężczyźni - I runda: Japonia - Australia, Holandia - Belgia, Nowa Zelandia - Indie, Argentyna - Hiszpania, Wielka Brytania - RPA, Kanada - Niemcy

jeździectwo

10:00-15:15 ujeżdżenie - grand prix drużynowe i ind. dzień 1

judo FINAŁY

4:00-12:40 kobiety - kat. do 48 kg - od I rundy do finału; mężczyźni - kat. do 60 kg - od I rundy do finału

kolarstwo szosowe FINAŁ

4:00-11:15 mężczyźni - wyścig szosowy

koszykówka 3x3

4.35 Polska - Łotwa

12.40 Polska - Japonia

łucznictwo FINAŁY

2:30-5:05 mieszane - eliminacje

7:15-12:15 mieszane - ćwierćfinały, półfinały, o III miejsce i finał

piłka nożna

9:30-15:30 kobiety - faza grupowa (w sumie 6 meczów)

piłka ręczna

2:00-16:00 mężczyźni - eliminacje (w sumie 6 meczów)

piłka wodna

7:00-16:10 kobiety - runda wstępna (4 mecze)

pływanie

12:00-14:30 kobiety - 100 m styl motylkowy, 400 m styl zmienny, 4x100 m styl dowolny - eliminacje; mężczyźni - 400 m styl zmienny, 400 m styl dowolny, 100 m styl klasyczny - eliminacje

podnoszenie ciężarów FINAŁY

2:50-5:00, 6:50-9:00 kobiety - kat. do 49 kg - grupa B, grupa A

siatkówka

2:00-5:50 mężczyźni - runda wstępna: Włochy - Kanada, Brazylia - Tunezja

7:20-11:10 mężczyźni - runda wstępna: Olimpijczycy z Rosji - Argentyna, Japonia - Wenezuela

12:40-16:30 mężczyźni - runda wstępna: Polska - Iran, Stany Zjednoczone - Francja

siatkówka plażowa

2:00-15:50 kobiety + mężczyźni - eliminacje

softball

3:00-15:00 runda otwarcia: Australia - Kanada, Stany Zjednoczone - Meksyk, Japonia - Włochy

strzelectwo FINAŁY

1:30-9:30 kobiety - karabin pneumatyczny 10 m; mężczyźni - pistolet 10 m

szermierka FINAŁY

2:00-15:25 kobiety - szpada ind. - od I rundy do finału; mężczyźni - szabla ind. - od I rundy do finału

taekwondo FINAŁY

3:00-15:40 kobiety kat. do 49 kg + mężczyźni kat. do 58 kg - od pierwszej rundy do finału

tenis

4:00-13:00 kobiety + mężczyźni - I runda

tenis stołowy

2:00-15:30 kobiety + mężczyźni + mikst - runda wstępna, I runda

wioślarstwo

1:30-5:30 kobiety + mężczyźni - W1x, M1x, M2x, W2x, LW2x, M4x, W4x - eliminacje i repesaże