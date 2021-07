Ile osób we Włocławku zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi? [statystyki]

Zobacz wideo: Fala upałów jest przeplatana burzami. Na to musisz uważać!

Na stronie internetowej gov.pl sprawdziliśmy ilu mieszkańców Włocławka zaszczepiło się już przeciwko koronawirusowi. Z danych zamieszczonych we wtorek 27 lipca wynika, że spośród 108 561 mieszkańców miasta 45,4 procent zaszczepiło się już w pełni, natomiast 48,2 procent minimum jedną dawką, co daje Włocławkowi 370. miejsce w ogólnopolskim rankingu:

Trwa przebudowa przystani we Włocławku. Jak przebiegają prace? [zdjęcia]

Z danych wynika, że najliczniejszą grupę zaszczepionych minimum jedną dawką włocławian, stanowią mieszkańcy w przedziale wiekowych 40-59 lat. W tej grupie szczepienia przeciwko koronawirusowi przyjęło ponad 16,5 tysiąca osób. Najmniej liczną grupę stanowią dzieci i młodzież w wieku od 12 do 19 lat . W tym przedziale wiekowym zaszczepiono ponad dwa tysiące mieszkańców Włocławka. Szczegółowe dane dotyczące szczepień przeciwko korona wirusowi we Włocławku, w tym również z podziałem na wiek, zamieściliśmy w poniższej galerii:

Warto zaznaczyć, że analizę danych przygotowuje Centrum e-Zdrowia we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Centrum GovTech, NFZ oraz GUS. Dane są aktualizowane każdego dnia do godziny 13. - Do liczby zaszczepionych mieszkańców wliczane są tylko osoby posiadające numer PESEL oraz, które podały numer PESEL przy szczepieniu. Liczba osób zamieszkujących daną gminę jest wyznaczona w oparciu o dane demograficzne dostarczone przez GUS według stanu na 31 grudnia 2020 roku – czytamy na stronie gov.pl