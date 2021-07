Trwa przebudowa przystani we Włocławku. Jak przebiegają prace? [zdjęcia]

Przetarg na rozbudowę przystani przy ul. Płockiej we Włocławku rozstrzygnięto 13 maja. Wykonawcą inwestycji jest firma Mosty Kujawy Krzysztof Szymański, która swoje prace wyceniła na 20 322 913,25 zł brutto. Inwestycja otrzymała ponad 12 milionów złotych dofinansowania unijnego. Aby miasto nie straciło tych środków, zadanie musi zostać zrealizowane do końca bieżącego roku.

Jak będzie wyglądała przystań we Włocławku po rozbudowie?

W ramach zadania, na przystani przy ul. Płockiej we Włocławku, powstanie nowy pomost cumowniczy dla 30 jednostek pływających. Obecnie na przystani znajduje się ich 14 takich miejsc, więc docelowo będą 44 miejsca do cumowania. Powstaną także miejsca namiotowe, miejsca dla kamperów oraz domki letniskowe. Będzie także szatnia i sanitariaty. Nie zabraknie również miejsc rekreacyjnych – plenerowej siłowni i placu zabaw o bezpiecznej nawierzchni, na którym zamontowane zostaną urządzenia i zabawki interaktywne. Warto dodać, że przy ul. Płockiej powstanie także pierwszy we Włocławku wodny plac zabaw z brodzikiem dla dzieci oraz kąpielisko z pokładem deskowym i basenem o wymiarach 25 na 12 metrów ( o pojemności ok. 3750 metrów sześciennych), które działać będą z wykorzystaniem wody w obiegu zamkniętym. Basen napełniany będzie jednorazowo przez sezonem. Woda w nim ma mieć parametry wody pitnej.