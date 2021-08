Imprezy weekendowe 6-8 sierpnia w Sępólnie Krajeńskim i Więcborku. Co będzie się działo?

Piątek, 6 sierpnia

Zainauguruje je Etno Polska, czyli widowisko, podczas którego wszyscy chętni będą mogli zagrać na największym bębnie świata.

- Gigantyczny instrument, posiadający membranę o średnicy 10 metrów, daje możliwość grania jednocześnie ponad stu osobom. Projekt autorstwa Ryszarda Bazarnika został dwukrotnie wpisany do Światowej Księgi Rekordów Guinnessa w latach 2013 i 2016. Zagrało na nim 296 osób uznanych Certyfikatem World Guinness Records. Był ozdobą wielu festiwali w Polsce, Niemczech, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Norwegii. Nadszedł czas, by zawitał do naszego miasta. Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny – mówi Michał Pick z Centrum Kultury i Sztuki w Sępólnie Krajeńskim.

Wszyscy chętni, którzy chcieliby zagrać na bębnie, muszą zjawić się tam przed godziną 15. Najpierw odbędą się warsztaty, a potem wszyscy wspólnie, w jednym rytmie, oznajmią otwarcie Dni Sępólna Krajeńskiego.