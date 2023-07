Inowrocław i okolice: narkotyki w piecu, kierowca z ciężką nogą i nieczystym sumieniem

Kryminalni kilka dni wcześniej ustalili, że młoda kobieta może mieć w mieszkaniu narkotyki. Odwiedzili zatem 19-latkę w jednym z domów na inowrocławskim śródmieściu.

- Podczas przeszukania, w piecu kaflowym ujawnili paczkę ze skrystalizowaną substancją o wadze ponad 470 gramów. Wstępne testy, a później badania w laboratorium kryminalistycznym wykazały, że są to zabronione środki. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu - informuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. - Po zebraniu dowodów usłyszała zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Policjanci doprowadzili ją do oskarżyciela, który zdecydował, że do czasu rozprawy zostanie ona objęta policyjnym dozorem.