Inowrocław. Ireneusz Stachowiak apeluje do prezydenta Inowrocławia o wycofanie się z popierania budowy spalarni i rozpoczyna się dyskusja RED

Jak podkreśla w swym apelu Ireneusz Stachowiak, żaden z mieszkańców obecnych na spotkaniu nie poparł pomysłu budowy spalarni odpadów w Inowrocławiu. Powyżej migawka ze spotkania w sprawie spalarni, o którym wspomina w wystąpieniu do prezydenta miasta I. Stachowiak Dominik Fijałkowski

Ireneusz Stachowiak, uczestnik spotkania mieszkańców z przedstawicielami firm, które chcą budować spalarnię odpadów komunalnych na terenie Ciech Soda Polska w inowrocławskich Mątwach, wystąpił do prezydenta Inowrocławia, by ten wycofał się z popierania budzącej emocje inwestycji. Stachowiak zwrócił się do włodarza Inowrocławia nie jako prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale jako mieszkaniec Inowrocławia.