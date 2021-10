Inowrocław. Miało nie być "miejsc pracy dla kolesiów". Damian Polak do prezydenta Ryszarda Brejzy w sprawie rad nadzorczych spółek miejskich

Pan Ryszard Brejza Prezydent Miasta Inowrocławia

LIST OTWARTY

Szanowny Panie Prezydencie,

W 2016 roku, podczas sesji Rady Miejskiej Inowrocławia, na Pana wniosek, Rada Miejska zdecydowała o powstaniu spółki Inowrocławska Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa. Broniąc podjętej przez RM decyzji, zapewniał Pan mieszkańców i radnych, że nie będzie tworzenia nowego zarządu, ani nowej siedziby, i że wszystko będzie znajdować się pod kierownictwem oraz na terenie PGKiM, a koszty utworzenia IGKiM wyniosą jedynie 5 tys. zł. Utworzenie spółki miało być tylko kwestią formalną, w celu obsługi wywozu odpadów z terenu miasta w trybie bezprzetargowym. Przewodniczący RM dodał: "To nie będzie służyć mnożeniu kosztów, ani miejsc pracy dla kolesiów".

Okazuje się, że w rzeczywistości Panów zapewnienia nie zostały zrealizowane. Wczoraj portale społecznościowe obiegła informacja o kwocie blisko 33 tysięcy złotych, jaką za pełnienie funkcji Członka RN IGKiM zainkasowała radna Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Agnieszka Kłopotek - prominentna działaczka Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ponadto w radzie zasiadają kolejne 2 osoby. Rada Nadzorcza PGKiM (spółki matki), ma w składzie 5 członków, Rada Nadzorcza IGKiM - 3 członków, więc zakładając że każdy z w/w zarobił rocznie blisko 33 tys. złotych daje nam to sumę 265 tys. złotych, a przez blisko 5 lat działalności obydwu spółek w obecnym kształcie grubo ponad milion złotych!!!

W ślad za tą informacją, otrzymałem mail od zbulwersowanego pracownika spółki. Pytam więc Pana: Czy prawdą jest, że Pani Kłopotek przez dwa lata pojawiła się na posiedzeniu Rady Nadzorczej 2 razy osobiście (raz podczas pierwszej swojej RN w spółce, i drugi raz na posiedzeniu przy odwołaniu prezesa Kuźmińskiego), a także jeden raz uczestniczyła w posiedzeniu zdalnym?

Czy wszyscy członkowie RN, w obydwu spółkach, mają wynagrodzenie na takim samym lub wyższym poziomie finansowym, jak Pani Kłopotek?

Proszę o podanie kosztów funkcjonowania Rad Nadzorczych tych spółek w latach 2016-2020.

Praktycznie co roku podnosi Pan opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzasadniając podwyżkę brakiem środków zapewniających działanie systemu. Na następnej sesji, zaplanowanej na 25 października, wnosi Pan do RM o podwyżkę podatków od nieruchomości i opłaty uzdrowiskowej, która w całości przeznaczana jest na utrzymanie Parku Solankowego, a usługodawcą świadczącym powyższe usługi są właśnie spółki komunalne i ZRP.

Na podstawie art. 10a Ustawy o Gospodarce Komunalnej i art. 215 Kodeks Spółek Handlowych, apeluję do Pana o ograniczenie składu RN we wszystkich spółkach miejskich do 3 osób, natomiast zaoszczędzone w ten sposób pieniądze, powinny zostać przeznaczone na obniżenie kosztów funkcjonowania tych spółek, od których zależy kształtowanie się cen m.in. odbioru odpadów, ciepła czy wody.

DAMIAN POLAK