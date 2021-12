Inowrocław. Natalia Sadowska z Inowrocławia mistrzynią Francji w tańcach. Zdjęcia

Natalia Sadowska i Florian Boudoux wytańczyli pierwsze miejsce i tym samym zdobyli tytuł mistrzów Francji w 10 tańcach (styl latynoamerykański - samba,cha-cha,rumba,pasodoble i jive oraz styl standardowy - walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot i quickstep)

W tańcach latyno inowrocławianka wraz ze swym partnerem wystąpili w kategorii under 21. Pozostaną w niej jeszcze do końca bieżącego roku, a od roku 2022 przejdą do starszej, bardzo wymagającej kategorii dorosłych. Podczas wspomnianych mistrzostw para spróbowała swoich sił także w kategorii dorosłych i stanęła na drugim stopniu podium zdobywając wicemistrzostwo Francji w 10 tańcach w kat. dorosłych.

Dwudziestoletnia dziś Natalia Sadowska od przeszło 3 lat mieszka we Francji. Po pierwszej klasie w II Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu rozpoczęła edukację we francuskim Lycée Ella Fitzgerald w St Romain en Gal. Obecnie rozpoczęła studia lingwistyczne na Université Jean Moulin Lyon 3.