Inowrocław. Obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza w hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu. Zdjęcia

Z wolontariuszami ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Inowrocławia i regionu spotkał się wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz wicestarosta Włodzimierz Figas. Panowie złożyli młodzieży podziękowania za bezinteresowny udział w akcjach charytatywnych organizowanych na rzecz potrzebujących pomocy osób. Wspominali także o wolontariuszach, którzy swój wolny czas poświęcają opiekując zwierzętami w schroniskach.

Impreza w hali widowiskowo-sportowej miała charakter integracyjny. Wolontariuszy zaproszono więc do obejrzenia pokazów tańca oraz do udziału w sportowej rywalizacji. Zadania opracowały nauczycielki wychowania fizycznego ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu. Była też okazja do przypomnienia sobie zasad udzielania pierwszej pomocy, sprawdzenia co zrobić, by zostać ratownikiem WOPR, jak również uczestnictwa w kwizie zorganizowanym przez policję.