Sparta Wrocław - ZOOleszcz GKM Grudziądz. Nie było liderów, nie ma punktów

Po pierwszej serii zawodów we Wrocławiu grudziądzanie byli na minusie. Strata nie była jednak duża (13:11) - to zasługa głównie juniorów (wygrali podwójnie bieg młodzieżowy) i Jaimona Lidsey'a, który zgarnął "trójkę" w 3. wyścigu. Słabo zaczęli za to Kacper Pludra, Jason Doyle i Max Fricke.