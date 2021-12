Inowrocław. Przy ulicy Jacewskiej 3 stycznia rozpocznie działalność Dom Dziennego Pobytu "Bursztynowy Senior". Zdjęcia

- W naszym budynku mieliśmy pomieszczenia, w których kiedyś działał Klub Rolnika, potem między innymi wakacyjna stołówka dla młodzieży. Doszliśmy do wniosku, że trzeb je zagospodarować, ale inaczej. Nadarzyła się okazja, by wykorzystać w tym celu pieniądze z unijnego programu i tak wiosną bieżącego roku podpisaliśmy stosowną umowę z marszałkiem województwa - opowiada Henryk Sobczak, prezes WZRKiOP.

Jak wspomnieliśmy, Dom Dziennego Pobytu "Bursztynowy Senior" rozpocznie działalność 3 stycznia br. Zaplanowano zorganizowanie czterech półrocznych turnusów. W każdym z nich uczestniczyć ma po 20 osób - seniorów i ludzi z niepełnosprawnościami. Dom czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 16. Korzystającym z oferty proponuje się opiekę fachowców, zajęcia rehabilitacyjne, tzw. spotkania z kulturą i integracyjne, a także darmowy dowóz z miejsca zamieszkania do DDP i z powrotem, jak również wyżywienie - śniadania i obiady.