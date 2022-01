Inowrocław. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy już stroi instrumenty. Można przekazywać dary na licytację

WOŚP 2022 w Inowrocławiu. Sztab w Kujawskim Centrum Kultury

W inowrocławskim Teatrze Miejskim w niedzielne popołudnie, od godziny 14 odbywać się będą koncerty (ich organizacja będzie zależna od sytuacji pandemicznej) oraz licytacje gadżetów. ”Światełko do nieba” rozbłyśnie również w Inowrocławiu. Do sztabu można przekazać dary na licytację. Sztab zachęca także chętnych - przedstawicieli instytucji, organizacji oraz właścicieli sklepów - do ulokowania w swojej siedzibie puszki stacjonarnej WOŚP.