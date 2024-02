Interwencja policji we Włocławku. Użyto siły i gazu wobec mężczyzny, sprawa jest w prokuraturze

- Zostałem pobity, zagazowany i okradziony z telefonu przez funkcjonariuszy policji na służbie - mówi Michał Łęczycki, mieszkaniec Włocłąwka. - Wszystko odbyło się pod kamerami z monitoringu i przy moim 3,5-letnim synku.

Mężczyzna przywołuje sytuację z 16 stycznia tego roku. Tego dnia szedł ulicą Kraszewskiego w pobliżu Placu Łokietka we Włocławku. Idąc, jak zaznacza, rozmawiał z żoną, która prowadziła ich wspólne dziecko. Para jest w trakcie rozwodu, w tle również postępowanie dotyczące opieki nad chłopcem. Michał Łęczycki tłumaczy, że rozmawiał z żoną na temat "wychowania" i roli ojca. W pewnym momencie kobieta zadzwoniła po policję.

- Z radiowozu wyszło trzech funkcjonariuszy policji, poinformowałem ich, że jestem zaniepokojony zachowaniem żony, boję się dziecko i mam podejrzenia, że żona może być pod wpływem jakichś środków odurzających. Policjant od razu zaczął się wydzierać, że zna swoje obowiązki. Powtórzyłem mu to drugi raz, oznajmiając, że jeśli coś się stanie mojemu synkowi, będzie za to odpowiedzialny, on jak i jego dwójka kolegów - relacjonuje włocławianin.