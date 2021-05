Intruz w I Urzędzie Skarbowym w Bydgoszczy? "Covid nie może być wymówką, żeby tak traktować ludzi!"

"Pani nawet nie spojrzała, bo nie byłam umówiona"

Kobieta przedstawia swoją wersję (my, ze względów redakcyjnych, jej skrót): - Pierwszy raz wybrałam się do I Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy 28 kwietnia. Chodziło o przepisanie kwoty z wcześniej złożonego PIT-u i pieczątkę na zaświadczeniu EU/EOG (potrzebnym do rozliczenia w zagranicznym urzędzie. Ustawiłam się 12. w kolejce. Ochroniarz wyszedł i pyta, kto był umówiony, o czym nie miałam pojęcia. Ale, gdy przyszła moja kolej wpuścił mnie. Pani w okienku też chce wiedzieć, czy byłam umówiona. Mówię, że nie. Przegląda dokumenty i stwierdza, że do załatwienia sprawy brakuje niektórych i nie uiściłam opłaty skarbowej. Proponuje, by to zrobiła i wtedy umówiła się do urzędu. Wskazano mi termin na 12 maja. W międzyczasie dostałam skierowanie na szczepienie przeciw Covid-19, pech, też na 12 maja. Poszłam więc do urzędu dzień wcześniej. Przy okienku powiedziałam, że mam już komplet dokumentów. Pani nawet na nie nie spojrzała, bo... nie byłam umówiona, a ona ma inne zajęcie. Podchodzę do innego okienka, to samo. Znów nic nie załatwiłam. Widać, wszystko zależy na kogo trafi się w okienku, jaki humor ma akurat urzędniczka.