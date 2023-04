Inwestor zaprosił mieszkańców Pakości na spotkanie w sprawie budowy kompostowni

Ktoś inny dodał, że: - Prawo do świeżego powietrza gwarantuje nam Konstytucja.

- Nie wierzymy, że nie będzie odoru. Zróbmy głosowanie, kto jest za kompostownią, a kto przeciw - postulowała jedna z przybyłych na spotkanie osób.

Jolanta Rucińska, pełnomocnik inwestora, informowała, że kompostowania powstać ma na terenie, który należy do inwestora i nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Wspominała również, że do kompostowni trafiać będzie m. in.: masa roślinna, odpady z gospodarki leśnej i z przyzakładowych oczyszczalni ścieków. Pochodzić będą z gminy Pakość, a jeśli okaże się, że jest ich tam za mało, to także z okolicznych gmin.

Kompostowanie odbywać się będzie w zamkniętym budynku, w warunkach hermetycznych w drodze napowietrzania. Zastosowane będą membrany półprzepuszczalne i specjalne filtry, które zniwelują efekt odoru do 99 procent.